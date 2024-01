Agenten: bekogeld met brandbommen in Oost tijdens jaarwisseling

Tijdens oud en nieuw is er met brandbommen naar de politie gegooid in Oost. Dat laat een agent weten op Instagram.

Een mogelijke brandbom op de Insulindeweg in Oost.

Ze publiceert daar een gesprek met een collega. Die collega schreef: "De hoeveelheid brandbommen die ons gemist hebben in Oost is niet normaal. Gevalletje goed gegaan in plaats van goed gedaan." Dezelfde agent verduidelijkte daarna: "Cobra met benzine eraan. Ons de kruising op proberen te lokken en gooien." Brandbare stoffen Een politiewoordvoerder bevestigt dat er inderdaad informatie is dat er 'zwaar vuurwerk is gegooid met brandbare stoffen eraan'. Eerder liet de politie al weten dat er vier agenten gewond raakten, drie van hen liepen gehoorschade door vuurwerk of brandwonden op. Een vierde werd in het gezicht geslagen. Het ging in Oost onder meer mis op de Insulindeweg. Op beelden van een buurtbewoner was te zien dat rellende jongeren met spullen en vuurwerk naar politieauto's gooiden. Uiteindelijk hebben ME'ers de straat leeg geveegd, daarbij zetten ze ook politiehonden in.

AT5

De agent die het gesprek plaatste vindt dat er harder gestraft moet worden. Ze heeft er geen vertrouwen in dat daders zware straffen krijgen, zoals in het verleden meerdere keren gezegd werd. "Nu zeventien jaar later heb ik het zelf (meermaals) ervaren en zo ontzettend vaak van dichtbij gezien en gehoord dat ik er niet meer echt in geloof." Chaos Daarnaast schrijft ze dat het lastig is om daders op te pakken. "Omdat het simpelweg in de chaos en drukte niet altijd mogelijk/veilig/tactisch is om een aanhouding te kunnen doen. Of je ziet bijvoorbeeld niet wie het vuurwerk heeft gegooid wat naast je ontplofte." Een andere agent, die tijdens oud en nieuw onderdeel was van de Mobiele Eenheid, vindt ook dat er harder gestraft moet worden. "Want ik werk nu al vele jaren bij de politie en zie jammer genoeg dat het hier nog wel eens mis gaat."

Meer beelden Ook rond het Beukenplein in Oost was het onrustig tijdens oud en nieuw. Volgens een getuige werd er illegaal vuurwerk aan flessen benzine vastgemaakt. "Echter reed er net een auto langs. Je ziet de auto die de volle laag kreeg. Airbags waren afgegaan en bestuurder (een wat oudere man), was enorm geschrokken. Maar was verder oké." De beelden zijn hieronder te zien, met daar achteraan een video van de rellende jongeren rond de Isulindeweg:

Zwaar vuurwerk ontploft op auto Beukenplein

Voorafgaand aan de dienst kregen de ME-agent en zijn collega's al een waarschuwing. "Onze commandant sprak hierbij de woorden uit, 'vandaag gaan er collega's gewond raken, dat is zeker. Maar wij gaan er alles aan doen om veilig thuis te komen'." In de hele stad werden er 85 verdachten aangehouden.

