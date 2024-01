2000 inleverpunten, maar kerstbomen worden overal op straat gedumpt: "Totaal onnodig"

Alex en Tommy van de gemeente Amsterdam gaan kerstbomen ophalen. In de hele stad zijn inleverpunten op de stoep, duidelijk aangegeven met een bord. Maar er worden ook veel kerstbomen naast een vuilcontainer gedumpt. "Dat is totaal niet de bedoeling natuurlijk", zegt Tommy. "We komen het wel vaker tegen. En dan was er ook de wind nog een paar dagen geleden. Alle bomen liggen tussen de auto's en zo."

De ballen hangen er soms nog in

Toch gaan ook de bomen die verkeerd liggen mee. Laten liggen is ook zo wat. Wat de ophaaldienst ook vaak ziet: kerstbomen die nog in de pot staan. "Bij bomen met een kluit hebben we liever dat de potten eraf zijn." Maar ook de bomen met pot laten ze niet liggen. Net als de bomen waar de verlichting en ballen nog inhangen. "Ja, dat gebeurt echt. Mensen zijn klaar met kerst en hebben geen zin om de boom af te tuigen. Die gooien hem gewoon naar buiten toe."