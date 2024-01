Camping Zeeburg verplaatst gasten vanwege hoogwater: "Zo hoog hebben we het nog nooit gehad"

De zandzakken op de dijk in Durgerdam waren voor campingbaas Toon Weijenborg het signaal dat hij in actie moest komen. Bij Camping Zeeburg betekent dat het verplaatsen van gasten die dicht bij het water stonden.

De gedachte dat het allemaal wel los zou lopen liet het personeel van de camping varen toen het veld van de campers langzaam werd opgeslokt door het water. "Zo hoog hebben we het nog nooit gehad", vertelt campingbaas Toon Weijenborg terwijl hij door het water heen loopt. "Die balken liggen normaal in de modder. Dat is ruim 50 centimeter lager en de campers staan nu ongeveer aan de rand van het water."

Voor de gasten betekent dat er verplaatst moest worden. Sommigen stonden vlak langs het water geparkeerd met hun camper of caravan en dus kregen ze het verzoek of ze elders een plek konden zoeken. "Toen we aankwamen was het water één of twee meter verder weg", aldus een man uit Luxemburg. "Dus we realiseerden wel dat het dichterbij kwam."

Natte voeten

Een Duits echtpaar werd ook gewaarschuwd en verplaatste naar een hoger gelegen veld. "Zodat we geen natte voeten zouden krijgen", legt de Duitse man uit. " Nee, ik was niet bang. Als het komt, dan komt het langzaam." En daar sluit de gast uit Luxemburg zich bij aan. "Ik ben niet bezorgd over het water", geeft hij aan. "Ze hebben ons gevraagd te verplaatsen naar een veiligere plek. Daar vertrouw ik ze op."

Voor Weijenborg was het geen enkele moeite om de mensen in beweging te krijgen. "Iedereen die hier is, die snapt hé het water stijgt, ik moet weg", legt hij uit. "Dus dat is niet moeilijk en in elke taal heel goed uit te leggen." Al zijn er wel enkele gasten die zich nog niet laten verplaatsen. "Er zijn er ook bij die zeggen: ik wil die natte voeten wel halen. Dat ontraden wij natuurlijk, want je weet nooit hoeveel stijging er komt."