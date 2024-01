Is de tijd rijp voor een metrolijn tussen IJburg en Almere? "Trek eerst de Noord/Zuidlijn door"

Een metroverbinding van Diemen via IJburg naar Almere. Nu het aantal woningen op IJburg en Zeeburg toeneemt, is het volgens stadsdeelcommissie Oost hoog tijd dat deze zogeheten IJmeerverbinding er op korte termijn komt. Toch is het maar de vraag of het zo'n vaart zal lopen. "Begin eerst met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn", aldus cityplanner Ronnie Zijp.

Zijp sprak zijn kritiek op de plannen vier jaar geleden al eens uit bij AT5. Hoewel er in de tussentijd een hoop is veranderd, is hij nog steeds van mening dat een verbinding tussen Amsterdam en Almere niet de hoogste prioriteit heeft voor de stad.

"Ik vind een metrolijn naar Almere een heel goed idee, maar ik zou graag willen beginnen met een metrolijn naar Schiphol en Hoofddorp. Schiphol gaat voorlopig niet krimpen, Hoofddorp bouwt 16.000 woningen op een postzegel en er komen nog minstens 6.000 arbeidsplaatsen in de spoorzone van Hoofddorp", legt Zijp uit.

De stadsdeelcommissie in Oost ziet dat anders. "Als je wil dat zoveel mensen hier gaan wonen en werken en elders gaan werken. Dan moet je daar een volwaardige voorziening voor creëren, nu, eerst, meteen", aldus Salóme Willemsen, die namens ST3M-Méérbelangen in de stadsdeelcommissie zit. "De plannen voor Zeeburgereiland zijn heel concreet en nu definitief, dus we weten hoeveel er gebouwd gaat worden. Datzelfde geldt voor IJburg en Almere."

Miljardenplan

De stadsdeelcommissie roept de gemeenteraad op om serieus onderzoek te doen naar de metrolijn. Om het miljardenplan te bekostigen oppert de commissie om geld van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn te gebruiken, indien dat uiteindelijk niet zou doorgaan. "En als dat geld er niet is, dan is dat geld vast wel ergens anders", aldus Willemsen. "Waar weet ik ook niet, ik ben geen minister van Financiën."

Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst laat weten dat er geen sprake van is dat er gereserveerd geld voor de Noord/Zuidlijn vrijkomt. Wel laat ze weten dat ze het heel belangrijk vindt dat er een goede IJmeerverbinding komt. "Maar dat zal ook een miljardenproject zijn, waarvoor we echt steun van het Rijk nodig hebben. Daarom zullen we gezamenlijk met de hele regio optrekken om na de verlenging van de Noord/Zuidlijn ook dit project te kunnen gaan uitvoeren."