Amsterdamse Orde van Advocaten onderzoekt mogelijke omkoping Khalid Kasem

Ook de Amsterdamse Orde van Advocaten stelt een onderzoek in naar de zaak rondom presentator en oud-advocaat Khalid Kasem. Uit opnames, die in de handen van het AD zijn, zou blijken dat Kasem jaren geleden een ambtenaar zou hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen uit de gevangenis.

De Orde van Advocaten, dat toezicht houdt op de advocatuur, laat dat vandaag weten aan het AD. "De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft kennisgenomen van de artikelen in de media betreffende de heer Kasem en zal naar aanleiding van de daarin genoemde informatie nader onderzoek instellen. Over inhoud en uitkomst van dat onderzoek zullen, gezien de vertrouwelijkheid, in beginsel geen mededelingen worden gedaan", aldus de reactie.

Audio-opname

Gisteren schreef de krant over een audio-opname waarin Kasem zou toegeven dat hij in 2019, als advocaat bij zijn Amsterdamse advocatenkantoor, een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omkocht. Dat zou hij hebben gedaan tegenover Peter R. de Vries, het AD vermoedt dat de opnames door De Vries zijn gemaakt. Kasem heeft op dat moment een advocatenkantoor met De Vries.

Kasem zou naar aanleiding van de beschuldigingen 'in goed overleg' met BNNVara besloten hebben om voorlopig te stoppen als presentator de talkshow Khalid & Sophie. BNNVara liet gisteren weten de beschuldigingen 'ernstig' te vinden. Omdat integriteit 'essentieel' zou zijn, moeten de beschuldigingen volgens de omroep grondig uitgezocht worden. De presentator zelf ontkent dat hij de ambtenaar heeft omgekocht en zegt dat die conclusie ook niet uit de opnames getrokken kan worden.

De DJI is ook een onderzoek gestart naar de kwestie.