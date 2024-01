Stad nl Meneer Tijn Lammen is al 80 jaar lid bij voetbalclub FC Weesp

Tijn Lammen toept toch wel heel veel mensen over als het gaat over hoe lang je lid bent van een club. Meneer Lammen is 90 jaar en dit weekend wordt gevierd dat hij al 80 jaar lid van is van voetbalclub FC Weesp.

Als jochie van tien werd Tijn Lammen lid van ADE (Alles Door Eendracht). Midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1943, schreven zijn ouders hem in, en nu is hij dat nog steeds. Dit weekend is hij op de club gehuldigd voor dit bijzondere jubileum.

AT5

In die tachtig jaar heeft meneer Lammen natuurlijk vele herinneringen gemaakt bij zijn cluppie. In 2003 ontstond FC Weesp als fusieclub van ADE, WFC Rapiditas en The Victory. Toen de clubs fuseerden vond Lammen, 70 jaar toen, zich een beetje 'te oud' om te voetballen. "Toen konden ze me alleen maar gebruiken om te klaverjassen en bier te kopen." Languit in de sloot Lammen stond in het doel om de ballen tegen te houden voor ADE en dat was dan ook zijn kwaliteit. Op het veld daarentegen, hadden ze iets minder aan zijn voetbalkunsten, zo verteld John van Eijken, die eerder tegen hem speelde. Dollen in de kantine Van Eijken vertelt dat Lammen de bal regelmatig in de sloot schoot. Toen de trainer een speciale training met hem wilde doen, moest hij alle ballen uit de sloot halen. "Tijn zei tegen de trainer: 'Geef mij maar een handje, dan kan jij die bal eruit pakken. Tijn liet los en die trainer lag languit in de sloot."

AT5

Naast het keepen kwam Tijn Lammen ook regelmatig op de club om langs het veld te staan om andere teams te supporten. Voetbalvriend Arie Overeem houdt warme herinneringen aan de tijden dat ze met elkaar aan het dollen waren in de kantine. "Als we thuis speelden, was hij hier aanwezig. Dan was het een borreltje, lachen, gieren, brullen. Het is een heel sympathiek mannetje." Inmiddels komt meneer Lammen minder vaak op de club dan voorheen. "Als ik nu het voetbalveld op kom, mag ik blij zijn als ik iemand ken. Als ik vroeger het voetbalveld op kwam, moest je zoeken naar degenen die je niet kenden. De 90-jarige leeftijd maakt dan toch wel veel verschil."