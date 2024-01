Veel schade door grote brand in pand aan Keizersgracht

Een brand aan de Keizersgracht heeft vanavond tot veel schade geleid. De brand brak rond 17.00 uur uit in het souterrain en leek rond 18.30 uur geblust.

Rond 17.30 uur schaalde de brandweer op naar 'grote brand'. Dat betekent dat er nog meer brandweerwagens gealarmeerd werden.

Rook

Op foto's van omstanders was een flinke rookwolk te zien. "Heel veel zwarte rookontwikkeling", liet een omstander weten. Ambulancepersoneel heeft drie bewoners nagekeken, maar geen van hen hoefde mee naar het ziekenhuis.

Hoewel de brand inmiddels geblust lijkt, blijft de brandweer volgens een brandweerwoordvoerder nog wel een tijd bezig met blus- en sloopwerkzaamheden. "Het is goed heet geweest, dus we moeten kijken of het niet ergens nog smeult." Rond 19.30 uur werden de afzettingen opgeheven.

Behoud

Meerdere appartementen boven het souterrain en meerdere appartementen in de twee naastgelegen panden hebben schade opgelopen. Of er appartementen onbewoonbaar zijn verklaard kon de brandweer nog niet zeggen. "Onze focus ligt nu op de veiligheid en op het behoud van het historische pand."

Later werd bekend dat de bewoners in ieder geval voorlopig niet terug kunnen. Het lijkt te gaan om dit voormalige bankgebouw. Een gespecialiseerd bedrijf brengt de schade in kaart.