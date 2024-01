Explosie bij woning aan de Tielstraat in Zuidoost

Vannacht is een explosief afgegaan bij een woning aan de Tielstraat in Zuidoost.

De explosie was om 02:50 uur. Een ruit en het kozijn zijn compleet vernield, ook ontstond er even brand gestaan. Het Team Explosievenverkenner (TEV) is ook opgeroepen voor onderzoek rondom de woning.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.