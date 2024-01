Onderwijsminister legt As-Siddieqscholen financiële straf op

De As-Siddieqscholen in Amsterdam krijgen voorlopig minder geld uit Den Haag. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Mariëlle Paul (onderwijs) na berichtgeving in Het Parool , dat een brief van de minister aan het schoolbestuur in handen heeft. Volgens de krant wordt meer dan de helft van het geld dat de school normaal gesproken krijgt ingehouden.

Onder de koepel van As-Siddieq vallen drie basisscholen: Al Yaqoet in Noord, Al Maes in West en Al Jawhara in Oost.

'40 procent'

Wat de straf precies inhoudt, kan de woordvoerder van de minister niet zeggen. Volgens Het Parool krijgen de scholen tot en met februari maar 40 procent van het budget dat ze normaal ontvangen. Dat bedrag zou halveren als er na twee maanden geen verbetering is en helemaal verdwijnen als er op 1 juni nog steeds niets is gebeurd.

Het schoolbestuur zat al sinds 2021 tijd onder het vergrootglas van het ministerie. Volgens de onderwijsinspectie is er onder meer sprake van financieel wanbeleid en doet het huidige bestuur te weinig om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Ruim twee jaar later is is de situatie amper verbeterd, concludeert de inspectie in het laatste rapport.

'Zwaar middel'

Het ministerie laat aan AT5 weten dat het nog niet kan ingaan op de inhoud van de brief van de minister. "Dat is iets tussen ons en het bestuur", zegt een woordvoerder. "Ook omdat zij dan nog de mogelijkheid hebben om te reageren op dit besluit."

Wel noemt de zegsman de sanctie een 'zwaar middel dat niet zomaar wordt ingezet': "We gaan daarbij nooit over één nacht ijs. Het is in het grootste belang van de kinderen en alle medewerkers op deze scholen dat orde op zaken wordt gesteld en de rust nu terugkeert. Het bestuur moet daar nu al hun energie in stoppen."