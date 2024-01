Oranjesluizen weer in gebruik voor de scheepvaart

Wel gelden er nog restricties. Zo moet er langzaam uit- en ingevaren worden en kunnen er niet teveel schepen tegelijk geschut worden.

De Oranjesluizen werden vorige week gesloten vanwege het extreem hoge water in zowel het IJmeer als het Markermeer. Schepen konden tot nader order niet via de sluizen, die aan de oostkant van Amsterdam liggen, de stad in- of uitvaren.