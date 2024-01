Viroloog Menno de Jong volgt Jaap van Dissel op als directeur Centrum Infectieziektebestrijding

Het Centrum voor Infectieziektebestrijding is bezig met het voorkomen van nieuwe uitbraken van infectieziektes. Zij gaan daarbij ook over de coördinatie van en communicatie over de bestrijding van de eventuele uitbraken. Dit in aansluiting op lokale en regionale infectieziektebestrijding.

Corona Q&A

Jaap van Dissel, die landelijk het gezicht werd van de bestrijding tegen de coronapandemie, gaat in april met pensioen en Menno de Jong neemt daarna het stokje van hem over. De Jong is geen onbekende bij het RIVM. Tijdens de coronapandemie was hij lid van het Outbreak Management Team (OMT).

Voor trouwe AT5-kijkers is De Jong daardoor ook een bekend gezicht. In de crisis beantwoordde het OMT-lid bijna maandelijks kijkersvragen in de Corona Q&A op AT5. Ook gaf De Jong zijn blik op de stand van zaken wat betreft de verspreiding van het virus en de aanpak ervan.