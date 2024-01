Trambaan en -halte op Zeeburgerdijk worden vernieuwd: geen tramverkeer tot 24 februari

In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden op de Zeeburgerdijk. De trambaan wordt vervangen en halte Pontanusstraat wordt aangepast. San Stevens, projectleider GVB, vertelt .

De werkmannen zijn druk bezig met het vernieuwen van de trambaan wanneer de makers van Het Verkeer aankomen. "Het spoor wordt vervangen inclusief het betonnen onderbed wat eronder zit. De trambaan is aan het einde van de levensduur. Daarbij maken we ook de haltes toegankelijk voor mindervalide personen," legt San Stevens, projectleider GVB, uit.

Voor automobilisten is het even omrijden. "Je kunt wel rechts af, maar op de terugweg gisteren moest ik even omrijden, want ik stond ineens van: o ja, ik kan hier niet naar links", vertelt een automobilist. Maar dat vindt ze niet zo erg.

Ook de tramhalte is niet in gebruik. "Moet ik toch een stukje lopen om een andere tram te nemen. Dat is zeker in de kou net niet lekker", vertelt een andere voorbijganger. Maar zoveel last heeft ze er ook niet weer van: "krijg ik ook wat beweging."