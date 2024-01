Steekproef met lasergun: houden automobilisten zich aan de 30 kilometer per uur?

Is het een fopmaatregel waar niemand zich aan houdt of wordt er daadwerkelijk zachter gereden? Ongeveer een maand na de invoering van de nieuwe maximumsnelheid neemt AT5 samen met de Fietsersbond poolshoogte op twee plekken.

Op de Van Boshuizenstraat in Buitenveldert, buiten de Ring, tellen we deze vrijdagmiddag in iets meer dan een halfuur tijd honderd auto's. Daarvan rijden 26 automobilisten 30 kilometer per uur of langzamer. De meesten rijden tussen de 31 en 40 kilometer per uur en maar een klein deel rijdt nog harder.

Op de Willemsparkweg in Zuid, binnen de Ring, scant De Pater even later ook honderd auto's met de lasergun van de Fietsersbond. De resultaten zijn hier, ondanks dat er hier veel minder verkeersremmende maatregelen genomen zijn door de aanwezigheid van de trambaan, vergelijkbaar met de Van Boshuizenstraat.

Van der Horst: "Nood- en hulpdiensten hebben nog geen bijzonderheden gemeld"

De nood- en hulpdiensten in de stad hebben nog geen grote problemen ervaren met de nieuwe verkeerssituatie in de stad. Dat laat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) weten in brieven aan de gemeenteraad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens Van der Horst is er in de eerste week sinds de snelheidsverlaging dagelijks overleg geweest tussen de gemeente en de politie, ambulance en brandweer. Een maand later vindt er nog altijd overleg plaats, al gebeurt dat niet meer elke dag. De wethouder laat ook weten dat bijgehouden wordt of de aanrijtijden door de snelheidsverlaging langer zijn geworden.

Van der Horst benadrukt dat ze het eigenlijk nog te vroeg vindt om nu al met conclusies te komen. Ze kan ook nog niet zeggen in hoeverre automobilisten zich aan de snelheidsverlaging houden. De wethouder houdt er bovendien rekening mee dat die snelheden de komende tijd verder omlaag gaan. Zo worden er nog een aantal wegen opnieuw ingericht (wat er volgens Van der Horst voor zal zorgen dat mensen daar langzamer gaan rijden) en wordt er in februari nog een campagne op poten gezet.

Op dit moment worden er nog geen flitspalen, radarauto's of lasers ingezet om streng op de snelheid te handhaven, maar daar kan de komende maanden wel verandering in komen. Volgens de wethouder kan het bij straten waar de snelheidslimiet vaak genegeerd wordt 'noodzakelijk' zijn om met zogenoemde 'repressieve' maatregelen te komen. In de eerste drie maanden van dit jaar voert ze daarover gesprekken met het OM.