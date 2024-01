Verhuurder zegt op grove wijze huurcontract op en moet ex-huurder compenseren

De vrouw had met de verhuurder een huurcontract afgesloten voor een periode van maximaal twee jaar, van januari 2022 tot en met december 2024. Maar op 7 januari 2023 kreeg de vrouw plots een WhatsApp-bericht van de verhuurder met de mededeling dat ze de woning binnen één week moest verlaten. De man liet weten dat hij de woning van de bank helemaal niet mocht verhuren en dat hij van plan was de woning te verkopen. ''Sorry for the bad news, but there are no other options'', schreef hij aan haar. Hij bood een alternatieve woning aan voor 1750 euro kale huur, ruim 300 euro meer dan ze op dat moment betaalde.

De vrouw stemde in binnen een week te verhuizen. Maar in ruil daarvoor wilde ze wel compensatie voor het plotseling beëindigen van het huurcontract. Ze had al huur betaald voor de maand waarin ze moest verhuizen en wilde dat terug. Ook wilde ze haar borg terug (2100 euro) en een vergoeding van drie maanden huur. Volgens haar advocaat had ze namelijk drie maanden van tevoren ingelicht moeten worden over het stopzetten van het huurcontract. Daarnaast was de alternatieve woning die werd aangeboden behoorlijk over budget.

Agressieve toon

Toen de vrouw tot een overeenkomst probeerde te komen sloeg de toon van de man volledig om. Hij stuurde haar meerdere agressieve spraak- en tekstberichten waarin hij haar uitschold. Zo stuurde hij haar een WhatsApp-bericht met de tekst: "You move with you France pussy to your boyfriend." En: ''You can't even control a wienerdog that says alot about you.'' De man weigerde alle medewerking en wilde de borg niet terugbetalen. Hij eiste zelfs een boete van 50 euro per dag, omdat de vrouw een hond had, ondanks het feit dat de makelaar daar wel toestemming voor had gegeven.