Woningcorporatie mag bewoner niet op straat zetten na slaan buurvrouw

Een huurster van een woning van woningcorporatie Eigen Haard mag, ondanks dat ze slaande ruzie met haar buurvrouw had, toch in haar woning blijven. Dat heeft de rechter deze maand geoordeeld.

De huurster, die sinds 2021 een woning in de vrije sector van de woningcorporatie huurt, had al langere tijd last van haar buurvrouw. Ze had meerdere keren bij Eigen Haard over geluidsoverlast vanuit de woning van de vrouw geklaagd en had haar buurvrouw er ook verschillende keren op aangesproken.

Hamer

Op 10 oktober 2023 kregen ze het met elkaar aan de stok. De buurvrouw die voor geluidsoverlast zou zorgen deed daarna aangifte. Ze verklaarde dat ze was aangevallen en meerdere keren met een hamer op haar hoofd werd geslagen. De huurster zei juist dat het gesprek uitliep op duw- en trekwerk en dat ze met haar tas heeft geslagen om zichzelf te verdedigen. In de tas zou geen hamer hebben gezeten, maar alleen een telefoon, oplader en persoonlijke verzorgingsproducten.

De mishandelingszaak dient pas op 23 januari bij de politierechter. Toch wilde Eigen Haard de buurvrouw die eerder nog over geluidsoverlast klaagde en met de hamer of tas geslagen zou hebben de woning uit zetten. De twee bewoners zouden namelijk niet meer veilig naast elkaar kunnen wonen en de buurvrouw die aangifte had gedaan zou recht moeten hebben op een rustige en veilige woonomgeving.

Andere verklaringen

Omdat de bewoner weigerde te vertrekken, stapte Eigen Haard naar de rechter. De voorzieningenrechter stelt dat het slaan van een buurvrouw met een hamer inderdaad 'voldoende reden' zou zijn voor een ontruiming. Maar het blijft, doordat beide vrouwen andere verklaringen aflegden, onduidelijk of dat echt gebeurd is. Er zijn geen verklaringen van getuigen. Ook is de hamer waarmee geslagen zou zijn nooit aangetroffen door de politie.