Vierkantemeterprijs huurwoningen Noord in een jaar met bijna 25 procent gestegen

De huurprijzen in de vrije sector in de stad zijn afgelopen jaar opnieuw gestegen. Gemiddeld stegen de prijzen met 5,9 procent naar 27,28 euro per vierkante meter. Vooral Noord kende een stevige prijsstijging in 2023: de vierkantemeterprijs ging met bijna 25 procent omhoog.

Dat meldt woningplatform Pararius in de laatste cijfers. In Amsterdam betaal je nu ruim zeven euro meer voor een vierkante meter dan in de tweede duurste grote stad, Utrecht. In vergelijking met een half jaar geleden zijn de prijzen ook gestegen, toen was de vierkantemeterprijs 26,55 euro.

Waar aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 stadsdeel West de hoogste vierkantemeterprijs had, is dat aan het einde van het jaar weer het centrum. Afgelopen kwartaal kwam de prijs voor het eerst boven de dertig euro uit, met 30,19 euro per vierkante meter. Dat is een stijging van 6,8 procent in een jaar tijd.

Zelfs 'goedkoop' is duur

In West steeg de prijs het afgelopen jaar met 5,2 procent waardoor de prijs ook richting de dertig euro kruipt: 29,82 euro. Dat geldt ook voor Zuid met 29,21 per vierkante meter, een stijging van 6,3 procent. De hardste stijger het afgelopen jaar was Noord, met 24,4 procent. Eind 2022 betaalde je daar nog 22,30 euro voor een vierkante meter, dat is nu gemiddeld 27,74 euro.

In Oost, Nieuw-West en Zuidoost betaal je voor een vierkante meter een stuk minder dan in de andere stadsdelen. Al zijn die prijzen nog altijd hoger dan de meeste prijzen in de andere grote steden. In Oost betaal je nog altijd 23,63 euro voor een vierkante meter. In Nieuw-West is dat 21,70 euro en in Zuidoost 21,10 euro.

Verkoop huurwoningen

De stijging in de prijzen hangt volgens Pararius samen met het afnemende aantal woningen dat beschikbaar komt voor nieuwe huurder. In het afgelopen kwartaal kwamen net iets meer dan 3000 huurwoningen vrij, ongeveer twee jaar geleden waren dat er nog ruim 6600.

Ook de stijging van huurwoningen die worden verkocht zorgt voor de hogere prijzen in de vrije sector. Landelijk gezien steeg het percentage van het koopaanbod afkomstig uit de huurmarkt naar bijna 8 procent in het afgelopen kwartaal. Dat wil zeggen dat 8 procent van alle woningen die in de verkoop stonden eerst een huurwoning was. Een jaar geleden was dat ongeveer 4,5 procent.

Volgens Parariusdirecteur Jasper de Groot zorgt die trend voor een 'een verdere verkleining van het toch al schaarse huuraanbod in de vrije sector'. De vrije sector huurmarkt is daardoor nu acht keer kleiner dan de koopmarkt. "De verschuiving van woningen naar de koopmarkt heeft vooral gevolgen voor de huurprijzen van de woningen die overblijven."