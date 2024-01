Podcast: "De stad lijkt vol, maar er is ongelofelijk veel verborgen leegstand"

Ruimte om te wonen en te leven is schaars in de stad. Maar volgens planoloog Guido Wallagh is er meer leegstand dan we denken. Bouw Woon Leef sprak met hem in de nieuwe podcast.

Guido Wallagh is al decennialang planoloog en heeft de stad in die jaren zien veranderen. Samen bespreken we zijn reactie op verschillende fragmenten uit de laatste Bouw Woon Leef documentaire: Geef Ons Ruimte!

Orkestrepetitie op de Zuidas Er zijn verschillende soorten tijdelijke leegstand in de stad. Een voorbeeld hiervan: de kantoren op de Zuidas. Op vrijdagmiddag of in de avonden is er uiteraard praktisch niemand te vinden op de kantoorvloeren. Een oplossing voor het beter benutten van deze ruimte heeft sociaal ondernemer Mare Santema: een soort "Tinder" voor leegstaande ruimtes. Haar team koppelt kantoren aan maatschappelijke organisaties die hard op zoek zijn naar ruimtes. Zo hielp zij het orkest De Philharmonie aan repetitieruimte in een leeg kantoor. Wallagh wordt enthousiast van dit soort initiatieven. "Het deed me aan Cruijff denken. Hij zei ooit: 'Je ziet het pas als je het doorhebt.'" "We denken dat de stad druk en vol is. Maar dit voorbeeld laat het omgekeerde zien. Er is ongelofelijk veel leegstand," zegt Wallagh. "Kantoren, scholen, kerken, hotels. Als we op die manier kijken naar de stad, dan moeten we misschien wel constateren dat de stad veel te leeg is."

Quote "Als we op die manier kijken naar de stad, dan moeten we misschien constateren dat de stad veel te leeg is." Guido Wallagh, planoloog

Van bedrijventerrein naar woonwijk Kantoren kunnen niet alleen worden ingezet voor organisaties, maar ook voor bewoners. Zo woont student Mae Schellekens al jaren in een getransformeerd kantoorgebouw. Toen ze ging wonen in het Amstel III-gebied, was het volgens haar 'een bouwval' in die buurt. Maar een aantal jaren later is het een levendige wijk geworden. Volgens Wallagh is de buurt opgeleefd door het investeren in de openbare ruimte, zoals het aanleggen van iets simpels als een looppad. "Zo leg je letterlijk en figuurlijk verbindingen."

Tijdelijk wonen op kantoor Door de woningnood wordt er ook naar nieuwe manieren van tijdelijk wonen gezocht. In Nieuw-West wordt hier op een bijzonder manier over nagedacht. Bij B. Amsterdam ligt de focus op het bouwen van een gemeenschap binnen de bedrijven in de gebouwen. Volgens CEO Tessa Bakker zou hetzelfde concept ook goed kunnen werken voor wonen. Wallagh vindt de vermenging van wonen en werken interessant, maar heeft ook vragen. "Hoe gaat het wonen dan, wat om bepaalde privacy vraagt, zich verhouden tot werken? Dat is de kunst."

