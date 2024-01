Verhuurder vraagt 1855 euro te veel voor kamer, huurcommissie verlaagt huur naar 95 euro

Een huurder betaalde maandenlang 1.855 euro te veel voor een kamer van twintig vierkante meter aan de Keizersgracht. Dat oordeelt de huurcommissie. Vanwege onder andere ernstige gebreken is de huurprijs nu verlaagd naar 95,37 euro per maand.

De huurder betaalde de 1.950 euro per maand voor een kamer van zo'n twintig vierkante meter aan de Keizersgracht. Om te toetsen of dit wel een redelijke huurprijs is, stapte de huurder op 19 september vorig jaar naar de huurcommissie. Die oordeelde dat deze huurprijs allesbehalve redelijk is.

Allereerst gaat het om een zogenaamde all-in huurprijs, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kale huurprijs en de servicekosten. "Dat mag al niet", legt Gert-Jan Bakker van Stichting !WOON uit. Deze stichting biedt hulp aan huurders in en rond Amsterdam. "Dat zorgt al meteen voor een verlaging", benadrukt hij.

Daarnaast kijkt de commissie naar de kamer zelf aan de hand van het puntensysteem. Hiermee wordt de kwaliteit van een huurwoning of kamer uitgedrukt in een aantal punten. Aan dit puntental is een maximale toegestane huurprijs gekoppeld.

"Het puntenaantal van de woonruimte bedraagt 203. Bij dit puntenaantal is de maximaal

redelijke huurprijs 476,84 euro", valt te lezen in de uitspraak van de huurcommissie.

Ernstige gebreken

Maar daar blijft het niet bij. Naast een aanzienlijke huurverlaging aan de hand van het puntensysteem, zijn er ook nog ernstige gebreken in de kamer vastgesteld.

Zo is er een kier van tien millimeter in de keuken waardoor het flink tocht. De lekbak van het gedeelde toilet lekt. En kan de deur naar de onzelfstandige ruimte niet worden afgesloten, omdat de huurder nooit de sleutel heeft gekregen.