Stad nl Megaoperatie om woonboot onder brug door te krijgen eindigt met voorbijgangers op het dak

De woonark van Nicole Meijer is gisteren het water bij de Da Costakade uitgesleept. De kade wordt versterkt en daarom moeten vier woonboten tijdelijk op een andere plek liggen. Het huis van Nicole was als derde aan de beurt. Het recept voor deze bijzondere verhuizing: 16.000 liter water in de boot, alle buren op het dak én een verlaagd waterpeil in de gracht.

Van voor naar achter staat de woonark van Nicole vol kliko's, tot de rand gevuld met water. De woonboot moet verzwaard en verlaagd worden om onder de Jacobus Craandijkbrug door te kunnen. Nicole: "Voor elke centimeter die de woonark zakt moet er 1000 liter ballast in. In die vuilnisbakken gaat zo'n tweehonderd liter water. Dus reken maar uit. Er moeten geloof ik tachtig kliko's met water in." Ook Rijkswaterstaat helpt een handje, legt omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam Koen Hondebrink uit. "Door in de sluis van IJmuiden water te spuien zodat we hier het waterpeil in de grachten wat kunnen verlagen." Nog een paar centimeter winst, in theorie.

De woonark van Nicole - AT5

Al om acht uur 's ochtends is begonnen met het verzwaren van de woonark. Tussen 11.00 en 12.00 uur zou het waterpeil in de gracht laag genoeg moeten zijn om het huis van Nicole onder de brug door te slepen. Maar het water zakt niet snel genoeg. Nicole heeft gehoord dat bij Rijkswaterstaat een pomp niet goed zou werken. "Inmiddels zijn we vijf uur verder." En dus wordt er een extra stapel grote waterjerrycans aangevoerd om de boot nog verder te verzwaren.

Quote "Oh nee, hij gaat weer achteruit!" Nicole Meijer - eigenaar woonark

Halverwege de middag wordt dan toch een eerste poging gedaan. "Nou, daar gaan we." Met een knoop in haar maag kijkt Nicole toe hoe de eerste centimeters van haar huis onder de lage brug verdwijnen. "Oh nee, hij gaat weer achteruit!" Het blijkt dat er aan de onderkant van de brug nog een verlaging zit. Nicole grapt nog dat iedereen misschien het dak op moet voor de laatste extra kilo's. Maar laat dat nou precies zijn wat er moet gebeuren vinden de mannen die de ark manoeuvreren. "Nou ja, iedereen er maar op toch?" roept Nicole die al onderweg is om vanaf de brug haar ark op te stappen. Familie, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers doen hetzelfde.

Iedereen het dak op - AT5

En het werkt. De woonboot glijdt langzaam maar soepel onder de brug door. En iedereen weet op tijd weer van het dak af te klimmen. Nicole kijkt opgelucht toe hoe haar huis in de verte verdwijnt. Richting de Willem de Zwijgerlaan, haar nieuwe adres voor tenminste één jaar.