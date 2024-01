Kale & Kokkie: "Jordan Henderson wordt het cement tussen de stenen bij Ajax"

Als het je nog niet was opgevallen: de Engelse engel Jordan Henderson is vanuit de voetbalhemel neergedaald in de Johan Cruijff Arena. En nu? Kale & Kokkie vinden het vooral gek dat de topspeler als waterdrager wordt gezien die al ruim en breed over de top is. "Natuurlijk is de man geen Maradona. Maar met welke aankoop waren alle critici wel tevreden geweest dan?" Verder kijken de twee vooruit naar het treffen met hun 'vriend' Michiel Kramer van RKC. "Die scoort iets te vaak tegen ons, maar we gaan RKC met 3-0 opzijzetten."