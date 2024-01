Vijfde overval op supermarkt in ruim week tijd: dit keer op Slotermeerlaan

De melding kwam in eerste instantie binnen als een woningoverval, maar het gaat volgens getuigen om de supermarkt. Er werden meerdere politiewagens opgeroepen en er staan agenten in de supermarkt.

Het is de vijfde overval op een supermarkt in de stad in ruim een week tijd. Op 12 januari gebeurde het bij een supermarkt aan de Aalbersestraat in Nieuw-West, op 13 januari bij een supermarkt aan de Overtoom in West, op 16 januari bij een supermarkt aan de Polderweg in Oost en later die dag bij een supermarkt aan het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West.