Miniserie ‘De Kronieken van Rob’ toont het leven van een man geteisterd door trauma en pijn

Menig Amsterdammer heeft hem wel eens zien lopen in de stad, in zijn opvallende outfits, op zijn elektrische chopper. Maar weinig mensen kennen het levensverhaal van Rob van Delden, de man met de cowboyhoed. In de achtdelige miniserie ‘De Kronieken van Rob’ vertelt hij zelf over ongelooflijke ervaringen uit zijn leven.