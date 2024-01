Gemeente vraagt hulp aan Rijk vanwege stijging aantal dak- en thuislozen

Amsterdam maakt zich zorgen over het stijgende aantal daklozen en vooral voor de opvang van hen. De vier gemeentes samen hebben zo'n 650 plekken, maar moest de afgelopen maanden noodgedwongen worden vergroot om iedereen op te vangen toen de temperaturen daalden naar het vriespunt. In de stad steeg het aantal opvangplekken tijdens de winterkouderegeling van 250 naar 400 plekken. Honderden dak- en thuislozen maakten daarvan gebruik.

Wethouder Rutger Groot Wassink ziet de stijging ook en laat weten dat er meer middelen nodig zijn. "De afgelopen jaren is de bestaanszekerheid voor veel mensen onder druk komen te staan. Dit zorgt ervoor dat meer mensen in de problemen komen en dakloos kunnen raken. We merken in de afgelopen periode dat meer mensen zich melden bij de winteropvang of de winterkoude opvang. We hebben in de grote steden meer middelen nodig voor de tijdelijke opvang en moeten een extra stap zetten in de oplossing voor de langere termijn."

100 miljoen per jaar

Naast extra geld voor de tijdelijke opvang willen de grote steden ook dat er aandacht moet komen voor het woontekort en de doorstroming. De bedoeling van de steden is om in 2030 geen daklozen meer te hebben, maar dat is landelijk wel een jaarlijkse 100 miljoen euro voor nodig. Zodat er genoeg betaalbare woningen kunnen worden gebouwd en dat de kwetsbare mensen kunnen worden geholpen.