Extra maatregelen om bestaanszekerheid van Amsterdammers te verbeteren

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde vandaag de Agenda Bestaanszekerheid, omdat vanuit het Rijk structurele maatregelen uitblijven. "In deze agenda komt Amsterdam met een totaalpakket aan maatregelen, wat ervoor zorgt dat mensen met weinig geld zoveel mogelijk op ons kunnen rekenen", aldus wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) en Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken).

In de Agenda Bestaanszekerheid staan nieuwe maatregelen voor een betere bestaanszekerheid en acties die ervoor zorgen dat Amsterdammers met weinig geld beter en sneller geholpen worden. De wetgeving voor uitkeringen gaat nu te veel uit 'van wantrouwen' en bestaat uit 'vele onsamenhangende regelingen'.

Quote

De gemeente wil daarom eigen ambtenaren, buurtteams en de GGD trainen met minder wantrouwen naar eigen burgers te kijken. "De omgang met Amsterdammers moet anders en hulpvaardiger." Daarnaast wil de gemeente een scherper onderscheid maken tussen burgers die bewust misbruik maken van regelingen en toeslagen en mensen die zonder zich bewust te zijn een fout maken.

Een bijzondere bijstand - een bijstand voor onvoorziene kosten - aanvragen wordt ook makkelijker. Zo worden de regels hiervoor simpeler en hoeven Amsterdammers minder documenten aan te leveren. De giftendrempel - een maximumbedrag dat mensen als gift mogen ontvangen zonder te worden gekort op hun uitkering - wordt verhoogd van 1.200 naar 1.800 euro.

Pilot

Ook is de gemeente in november een pilot gestart waarbij zij dakloze personen binnen één dag uitsluitsel geven over hun recht op bijstand. Binnen 24 uur worden zij dan uitbetaald. "Bij positieve uitkomsten van de proef kan dit beschikbaar worden gemaakt voor alle bijstandsgerechtigden", laat de gemeente weten.

Volgend jaar zal de gemeente ook meedoen met het onderzoek Gewoon Geld Geven, waarbij in totaal driehonderd bijstandsgezinnen maandelijks 150 euro extra krijgen.