Werkzaamheden op Weteringcircuit: "Tramwissel wordt vervangen"

We nemen een kijkje op het Weteringcircuit. Er wordt gewerkt aan het tramspoor. Giel Ostendorp, werkvoorbereider bij GVB, vertelt in Het Verkeer over de gevolgen voor het verkeer.

AT5

Het Weteringcircuit is één van de drukste verkeerspleinen in de stad. Om al die drukte te begeleiden zijn er verkeersregelaars ingezet. "Ze letten op elke voetganger. Het zijn helden die mensen, want het is levensgevaarlijk wat er gebeurt. Je moet de ogen in je achterhoofd hebben", vertelt een omwonende.

Omwonende - AT5

Het onderbed en het bovenbed worden verwijderd voor onderhoud. "Zodat het nieuwe onderbed gestort kan worden en het spoor opnieuw vastgezet kan worden", vertelt Ostendorp. De trams blijven rijden, maar ze moeten wel door het werkgebied. Dus dat betekent dat de werkzaamheden af en toe stilgelegd moeten worden. "Dat is de grootste uitdaging", beaamt GVB'er Ostendorp. "En al het verkeer rondom het Weteringcircuit." Een bestuurder van een graafmachine is de spoorbaan aan het vrij maken en moet telkens opzij voor de tram. Hij praat er gemakkelijk over: "Dan ga ik ergens tussen staan. Ik ben inmiddels wel gewend om aan de kant te gaan."

Bestuurder graafmachine - AT5

Een voorbijrijdende fietser ziet het werk voor het eerst en geeft toe dat ze nog even moet kijken hoe ze nu moet fietsen. "Het is even wennen. In principe rijd ik er regelmatig langs. Als ik eenmaal weet hoe ik moet rijden, dan vind ik het prima." Een automobilist is ontevreden over de werkzaamheden. "Rotzooitje", zegt hij. "Er is overal wat. Maar ik haal het wel in. Ik geef er een beetje gas bij." Gevolgen voor het verkeer Verkeer wordt door verkeersregelaars om het werkgebied geleid. De werkzaamheden duren nog tot 1 maart. Trams blijven gewoon door het werkgebied rijden.