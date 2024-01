Sloop Oude Haagsebrug van start: ''De apen komen terug, maar verder alles nieuw''

De Oude Haagsebrug over de Ringvaart is in slechte staat en wordt vervangen. De brug vormt een belangrijke schakel voor het busverkeer tussen Amsterdam en Schiphol. Een groot project waar vooral heel wat materieel bij komt kijken. In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de start van de sloopwerkzaamheden.

De Oude Haagsebrug, die gebruikt wordt als busbaan, is aan het einde van zijn levensduur, legt omgevingsmanager Joleen van den Toren uit. ''Vorig jaar is er al betonherstel uitgevoerd om de gebruiksduur nog wat te rekken. En er zat al een gewichtsbeperking op.'' Maar dat was niet genoeg. ''En daarom moet de brug nu volledig vernieuwd worden om een goede busverbinding te blijven borgen tussen Schiphol en Amsterdam'', aldus Van den Toren. Buurtbewoners en voorbijgangers die we spreken begrijpen wel dat de brug plaats moet maken voor een nieuwe. ''Het was een vies oud ding'', vertelt één van hen. Een ander voegt eraan toe dat het een hele belevenis is, al die werkzaamheden voor de deur. ''Normaal gebeurt hier niet zoveel.''

De werkzaamheden zijn vooral uitdagend omdat het in een korte tijd uitgevoerd moet worden, legt hoofduitvoerder Ferry Nederveen uit. ''Binnen zeven maanden moet de oude brug zijn gesloopt en de nieuwe brug gebouwd. Dit alles om ervoor te zorgen dat de bussen op 22 augustus weer over de brug kunnen rijden.'' De nieuwe brug komt er anders uit te zien dan de oude brug. ''Hij wordt ruimer en weidser om te zien.'' Maar het kunstwerk van de apen zal niet verdwijnen. ''De apen worden op het nieuwe landhoofd door dezelfde kunstenaar teruggebracht'', aldus de hoofduitvoerder.

Afsluitingen De Oude Haagsebrug is tot 22 augustus afgesloten voor bussen tussen Schiphol en Amsterdam. ''De bussen rijden nu een andere route via de A4. Hierdoor vervallen ook een aantal bushaltes'', legt Van den Toren uit. De brug wordt ook gebruikt door fietsers en voetgangers. Zij kunnen via een tijdelijke pontonbrug naar de overkant. De doorgang onder de Oude Haagsebrug, de Nieuwemeerdijk, is tot en met half februari afgesloten. Vanaf 22 augustus kan het busverkeer over de nieuwe brug. ''Wij zijn dan nog wel een paar maanden bezig met afrondend werk, maar de bussen kunnen dan in ieder geval weer rijden'', sluiten Van den Toren af.

