'Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam tijdens herstel viaducten buiten dienst'

Dat laat John Voppen, algemeen directeur van ProRail weten aan de NOS. Donderdag liet ProRail weten dat de snelheid tussen Amsterdam en Rotterdam op meerdere plekken verlaagd moest worden, omdat er scheurtjes waren ontstaan bij bruggen en viaducten.

In eerste instantie leek het er op dat er minder treinen op het traject konden rijden door de aanpassing, maar vandaag werd duidelijk dat dat voorlopig toch niet het geval was. Maar als de werkzaamheden beginnen, dan ligt de hogesnelheidslijn volledig buiten dienst. "Als die viaducten gerepareerd worden, dan kunnen daar op dat moment geen treinen overheen rijden. Zo simpel is het", aldus Voppen.

Onduidelijk wanneer

Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet duidelijk. ProRail onderzoekt met experts uit binnen- en buitenland wat de mogelijkheden zijn om de viaducten te repareren. Volgens Voppen is het herstel 'buitengewoon complex'.

Tot die tijd rijden er wel 'gewoon' treinen op het traject. Ter hoogte van de constructies met scheurtjes moet wel zachter worden gereden, met maximaal 120 kilometer per uur. De reis duurt daardoor minimaal vijf minuten langer, maar dat kan soms wel oplopen tot een kwartier.

Constructiefout

In het najaar van 2022 werd bij een viaduct ter hoogte van het Zuid-Hollandse dorp Rijpwetering een constructiefout ontdekt waardoor er scheurtjes ontstonden. De gebruikelijke 300 kilometer per uur die hogesnelheidstrein rijdt was daardoor niet meer veilig. Op dat stuk mag nog maar 80 kilometer per uur worden gereden.

Omdat nog negen constructies op het hogesnelheidstraject op dezelfde manier zijn aangelegd, liet ProRail onderzoek doen naar de kwaliteit van de bruggen en viaducten. In afwachting van de uitkomsten mocht er maximaal 160 kilometer per uur worden gereden. Maar nu is gebleken dat ook die snelheid niet veilig is. Vijf van de negen constructies zijn namelijk niet sterk genoeg. De maximumsnelheid is op die locaties teruggebracht naar 120 kilometer per uur.