Brobbey weer van groot belang bij stroeve winst Ajax

Moeizaam, maar wel drie punten voor Ajax. De Amsterdammers versloegen in het oosten van het land Heracles Almelo, 2-4. Brain Brobbey scoorde twee keer en de andere treffers maakten Steven Berghuis en Kristian Hlynsson voor Ajax.

Zonder Steven Bergwijn en Jordan Henderson trad Ajax aan op het kunstgrasveld in Almelo. Het begin leek best aardig wat de ploeg van John van 't Schip liet zien. Alleen tegen de verhouding in kwam Heracles op voorsprong. Jizz Hornkamp, die een verleden heeft als jeugdspeler van Ajax, profiteerde van een inschattingsfout bij Jorrel Hato, 1-0.

Gelukkig herstelde Ajax zich snel na deze valse start. Wie anders dan Brian Brobbey was weer de gevierde man. De topscorer van de Amsterdammers behandelde een mooie pass van Benjamin Tahirovic uitstekend en rondde vervolgens af zoals alleen hij dat kan. Met de rug naar de goal draaide hij weg en schoot de bal snoeihard binnen.

Ruime voorsprong



Na een paar seconden in de tweede helft mocht Ajax haar goalie Diant Ramaj bedanken dat Thomas Bruns de Almeloërs niet op voorsprong zette. De al langer bejubelde doelman redde uitstekend op de inzet van de Heraclied. Daarna nam Ajax het initiatief over. Via prima doelpunten van Steven Berghuis en Brian Brobbey kwam de Amsterdamse ploeg op een de ruime voorsprong, 1-3. Dan verwacht je dat de punten binnen zijn en meegaan naar Amsterdam, helaas ging dat scenario niet op.

Met wat geluk zorgde Mario Engels na een uur spelen dat de spanning weer terugkeerde in de wedstrijd. De invaller van Almelose ploeg schoot via de bovenbeen van Hato de bal hard binnen. Deze aansluitingstreffer gaf Heracles het gevoel dat er meer te halen was. Meerdere schoten werden er gelost richting het Amsterdamse doel.

Hlynsson



Gelukkig hield Ajax stand en zorgde Kristian Hlynsson voor de bevrijdende 2-4. De IJslandse middenvelder draaide met z'n linkervoetvoet na een prima aanname de bal in de linkerhoek. De zesde treffer dit seizoen alweer voor het jonge talent.

Na negentien wedstrijden staan de mannen van John van 't Schip op hetzelfde aantal punten als AZ. De Alkmaarders gaan morgenmiddag op bezoek bij sc Heerenveen. Zelf ontvangt Ajax als nummer vijf volgend weekend koploper PSV in de Johan Cruijff Arena.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs