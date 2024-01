Aandacht voor antisemitisme bij herdenking Holocaust: "Ik durf niet met keppeltje over straat"

In het Wertheimpark is vandaag de nationale Holocaustherdenking bij het Auschwitzmonument. Honderden mensen herdenken daar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar stipten burgemeester Halsema, Mark Rutte en andere sprekers de situatie in Israël en Palestina aan: "De onbezonnenheid waar ik jaren geleden op hoopte, is nog steeds geen realiteit", vertelt voorzitter van Auschwitzcomité Jacques Grishaver.

"Mijn man is Joods. Zijn moeder en nog meer familieleden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog", vertelt een vrouw die hier voor hem is vandaag. Ze vindt het heel belangrijk om met zo velen stil te staan bij deze geschiedenis. "We krijgen jullie nog wel, rotjoodje van nummer 58." Dat werd in 1942 tegen Max Arpels Lezer geroepen door een van zijn buren toen hij op straat aan het voetballen was. Arpels Lezer overleefde de Holocaust en spreekt de aanwezigen bij de herdenking vandaag toe. "Komen de dertiger jaren van de vorige eeuw terug?" vraagt hij zich af.

Quote "Het is aan ons om dit soort oorlogsverhalen de komende jaren voort te laten leven" Rebecca van den Hoeven - spreker tijdens de herdenking

Ook demissionair minister-president Mark Rutte en burgemeester Halsema halen dit anti-semitisme aan: "Dit was toen, maar ook nu kan deze herdenking niet plaatsvinden zonder aan 7 oktober te denken", vertelt de premier. Burgemeester Halsema ging afgelopen jaar met Amsterdamse jongeren naar Auschwitz toe om de ellende die daar heeft afgespeeld met eigen ogen te bekijken. "Ik dacht dat ik veel wist, maar daar zie je dan details. Oog in oog met de resten van mensen die vernietigd zijn" Voorzitter van Auschwitzcomité Jacques Grishaver hoopte jaren geleden dat er inmiddels geen zorgen over veiligheid van joden zou hoeven zijn, en baalt dat het vandaag de dag nog steeds zo relevant en nodig is. "Maar dat u hier allemaal staat geeft ons vertrouwen dat we dit voor altijd zullen blijven herinneren."

Kransen bij monument Nooit Meer Auschwitz - AT5