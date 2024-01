Ruzie om pinpas mogelijk aanleiding voor dodelijke steekpartij Hazelaarstraat

Een ruzie over een pinpas in de woning van de verdachte Rigilio A. met het slachtoffer, de 36-jarige Mustapha Zouini, zou mogelijk de aanleiding zijn geweest van de dodelijke steekpartij in de Hazelaarstraat in Noord afgelopen oktober. In de nacht ervoor zouden ze daar samen met een derde man drugs hebben gebruikt. Omwonenden zagen hoe hun buurman, de 63-jarige A, het slachtoffer met een groot mes achterna rende. Hij stak meerdere malen op hem in.

Tijdens de proforma-zitting in de rechtbank aan de Parnassusweg vandaag noemde de officier van justitie het incident "een afschuwelijke gebeurtenis". Dat vonden de vele bewoners die het vorig jaar op klaarlichte dag voor hun ogen zagen gebeuren ook. Ze spraken van een bloedbad. Op het moment van de steekpartij waren er ook kinderen op straat. "Het is vreselijk", sprak een buurtbewoner. "Die kinderen hebben een trauma straks, dat kan toch niet."

Regilio A, wordt over twee maanden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij ontkent betrokkenheid bij de steekpartij en wijst naar de derde persoon, die die ochtend ook in de woning aanwezig is geweest. Maar het OM sluit die mogelijkheid uit. "Getuigen zien geen andere personen in de straat dan verdachte en slachtoffer. In de woning zijn geen aanwijzingen gevonden voor een derde persoon van het moment van steken", zei de officier van justitie op zitting vandaag. De tweede verdachte die werd aangehouden en korte tijd heeft vastgezeten bleek volgens het OM minimaal 12 minuten eerder uit de woning zijn gegaan voordat die eerste melding over de steekpartij bij de politie binnenkwam.

De officier besprak de bevindingen van het politieonderzoek, dat overigens nog loopt. "Getuigen spreken, inclusief de bijbehorende 112 gesprekken, over messteken door de verdachte in het hart en de halsstreek van de heer Zouini."

"Hij was een lieve en zorgzame jongen en stond altijd klaar voor anderen", vertelt Abdelali Zouini met tranen in zijn ogen aan AT5. "Hij laat een vrouw en een dochtertje van anderhalf in Marokko achter, die hij nooit heeft kunnen vasthouden. Voor mij was hij een broer en beste vriend. We konden altijd bij elkaar terecht, ik zag hem dagelijks. Ik ben nog steeds in shock en denk nog steeds als ik iemand zie fietsen die op hem lijkt dat hij het is.

Op de zitting waren ook de jongste twee broers van het slachtoffer aanwezig. Beiden zeer aangeslagen en nog in diepe rouw. Hun broer kende de verdachte waarschijnlijk van het Mosplein in Noord waar ze rondhingen met een groepje verslaafden. Hoewel Mustapha geen vaste woon-en verblijfplaats had, zag hij hem vaak.

Mustapha had begeleiding maar daar zijn fouten gemaakt. Hij had meer hulp nodig.

Ook de andere broer van het slachtoffer, Mohamed Zouini (33) heeft het nog erg moeilijk met de dood van zijn broer. “Het doet me heel veel. Ik ben degene van de familie die hem voor het laatst gezien heeft. Dat doet ook iets met mij. Ik zit nog midden in het proces om het te verwerken en te geloven.”

Fouten

"We komen uit een gezin met 7 kinderen", vertelt Mohamed. "De hele familie had contact met hem en we probeerden hem te helpen. Na de zomer zijn we er achter gekomen dat Mustapha een lichte verstandige beperking had en dat hij meer hulp nodig had. En dat hij begeleid zou moeten wonen. Dat is niet gebeurd. Mustapha had wel begeleiding van een zorgorganisatie maar daar zijn fouten gemaakt. Ik werk zelf ook voor een opvangorganisatie en wilde met mijn leidinggevende bespreken of hij bij ons een plekje kon krijgen."

Overlast

Ook de hulpverlening aan de verdachte Regilio A. is volgens de buurtbewoners in de Volewijck tekortgeschoten. Op een bewonersavond bleken er maandenlang meldingen van overlast te zijn gedaan bij de politie. Maar ook bij woningcorporatie Ymere, Meldpunt Zorg & Overlast en bij zorginstantie HVO Querido, die verantwoordelijk was voor de woonbegeleiding van A. Op de bewonersavond bleek dat die klachten niet allemaal bekend waren bij HVO Querido. De zorginstantie onderzoekt hoe dit kon gebeuren.

De politie is nog bezig met het onderzoek. Er wordt gewerkt aan een tijdlijn met alle gebeurtenissen van die dag en voorafgaande nacht. 4 april is er weer een zitting.