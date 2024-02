Werk op de Gooiseweg: Rijbaan afgesloten voor plaatsen geluidsschermen

Er wordt gewerkt op de Gooiseweg. Over een lengte van ruim 135 meter worden nieuwe geluidschermen geplaatst. Projectleider Simon Schilder vertelt in Het Verkeer waarom dit gebeurt.

De geluidschermen worden geplaatst langs de Gooiseweg. ''Dit doen we omdat vorig jaar zomer een nieuw appartementencomplex is opgeleverd dicht tegen de Gooiseweg aan. We willen ervoor zorgen dat ook de nieuwe bewoners hier goed kunnen wonen'', vertelt Schilder.

Ook wordt er gedacht aan het straatbeeld en de natuur. ''Later zullen er ook nog klimopplanten tegen de schermen aangroeien, dit zorgt voor een groener beeld in de wijk'', legt Schilder uit.