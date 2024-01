Joodse gemeenschap bezorgd over veiligheid door komst asielzoekerscentrum Amstelveen

Joden uit Amstelveen en Amsterdam maken zich zorgen om hun veiligheid, omdat er over negen maanden zo'n 300 asielzoekers worden opgevangen in een leegstand kantoorpand in de Amstelveense wijk Kronenburg. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst. Amstelveen is de gemeente met de grootste joodse gemeenschap van Nederland.

NH Media

Veel joodse aanwezigen zijn niet tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Amstelveen, maar hebben geen begrip voor de, door de gemeente, aangewezen locatie. De opvang ligt namelijk vlak bij de joodse begraafplaats, waar veel bezoekers met een joodse achtergrond komen. Bovendien grenst Kronenburg aan Buitenveldert, waar drie joodse scholen zitten en waar veel Amstelveense joden naar de synagoge gaan en drie joodse scholen zitten. Kloppende hart "De locatie die de gemeente heeft gekozen ligt heel gevoelig", vertelt de joodse Amstelvener Ran aan NH. "Het ligt dichtbij het kloppend hart van de joodse gemeenschap, met joodse scholen, synagogen en een joods verzorgingshuis." Toen de gemeente in 2015 bekendmaakte dat er in Kronenburg een asielzoekerscentrum zou komen, stuitte dat ook op weerstand onder joodse Amstelveners en Amsterdammers. Uiteindelijk leidde dat niet tot problemen en hielden joodse Amstelveners zelfs inzamelingsacties voor de asielzoekers. Omdat die locatie al snel overbodig werd, werd die gesloten.

"Sinds 7 oktober (de dag waarop Hamas Israël aanviel) leven we in een andere realiteit", benadrukt Ran. Joden in Amstelveen en Buitenveldert kregen toen te maken met bekladdingen en dreigementen. "Huizen zijn gemarkeerd met hakenkruizen en davidsterren. Ouders moesten hun kinderen naar school begeleiden, omdat ze werden bedreigd door klasgenoten." Joodse scholen hielden de deuren een paar keer voor enkele dagen dicht, omdat Amsterdam geen extra politie in de buurt wilde inzetten. De joodse Amstelvener Mouritz heeft het gevoel dat de gemeente Amstelveen zich niet goed voorbereidt. "Als je binnen zo'n joodse gemeenschap een groep mensen gaat zetten uit gebieden met op zijn zachtst gezegd niet hele vriendelijke denkbeelden ten aanzien van joden, moet je daar toch voorzichtig mee omgaan. Hoe ga je ervoor zorgen dat er geen incidenten gebeuren?" Het stuit hem tegen de borst dat de gemeente niets kan zeggen over de samenstelling van de groep asielzoekers die in Kronenburg wordt gehuisvest. Woordvoerders van het COA konden die zorgen gisteravond niet wegnemen. "We zijn afhankelijk van de instroom over negen maanden, dus we weten nog niet hoe die groep eruit gaat zien."

Gezinnen Die boodschap zorgt voor onrust bij Ran en Mouritz. Zij zijn bang dat er straks vooral alleenstaande mannen worden opgevangen uit landen waarvan de regering anti-Israël is. De Amstelveners roepen hun gemeente dan ook op om de regie te nemen bij de selectie van de groep asielzoekers die op Kronenburg wordt opgevangen. Op de website van de gemeente staat dat in het azc in Kronenburg gezinnen worden opgevangen, terwijl gisteren bleek dat dit nog niet bekend is. Wethouder Adam Elzakalai legt uit hoe dit zit: "In de opvang wordt rekening gehouden met plekken die geschikt zijn voor gezinnen."

De joodse gemeenschap wil niet alleen dat de gemeente een vinger in de pap houdt rond de samenstelling van de groep, maar ook dat er een veiligheidsplan wordt opgesteld. Tijdens de informatieavond vertelt burgemeester Tjapko Poppens dat de gemeente niet van plan is om budget vrij te maken voor extra veiligheidsmaatregelen. "Voor de veiligheid op en om het terrein is het COA verantwoordelijk en daarbuiten hebben we handhaving en politie. Voor deze mensen geldt hetzelfde als voor Amstelveners: als je rotzooi trapt, worden er maatregelen getroffen." Die afwachtende houding baart de joodse gemeenschap zorgen. Mouritz stelt voor om samen met de gemeente een veiligheidsplan te maken, bedoeld om wrijving te voorkomen: "Als de joodse gemeenschap tijdens de sjabbat bijvoorbeeld naar de synagoge loopt, zou er extra politiesurveillance moeten zijn. Of als de joodse scholen beginnen of uit zijn." Ran vult aan: "Het enige wat wij de gemeente vragen is om preventieve maatregelen te treffen en niet alleen te reageren wanneer het misgaat."

De mannen benadrukken dat ze echt niet denken dat iedere asielzoeker antisemitisch is. "Ik zeg niet dat je die mensen geen kans moet geven, maar je moet op z'n minst weten wie die mensen zijn, hoe je het gaat aanpakken en hoe je zoveel mogelijk gaat voorkomen dat er excessen plaatsvinden", legt Mouritz uit. Ran vindt het belangrijk om niet te generaliseren. "Maar er is maar één persoon voor nodig die bijvoorbeeld iets roept naar een groep joodse kinderen die tijdens de sjabbat naar de synagoge gaan en het veiligheidsgevoel in onze stad zakt naar nul."

Burgemeester Tjapko Poppens vertelde tijdens de informatieavond trots dat Amstelveen met het openen van het AZC aan het door het Rijk gestelde asielzoekersquotum voldoet. Dat was 360. Vandaag werd bekend dat Amstelveen dit jaar toch nóg 200 asielzoekers moet gaan opvangen. Met de spreidingswet die morgen ingaat worden gemeentes verplicht om genoeg asielzoekers op te vangen.