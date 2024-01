Supermarktpersoneel in West bedreigd door man met een mes

Een filiaal van de Albert Heijn aan de Overtoom in West is vanavond overvallen. De dader bedreigde het personeel met een mes. Volgens een woordvoerder van de politie raakte niemand hierbij gewond.

De man liep rond 18.45 uur een filiaal van de Albert Heijn binnen en bedreigde het personeel met een mes. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de dader, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Het is ook onduidelijk of er daadwerkelijk iets buit is gemaakt.

De politie roept getuigen op zich te melden.