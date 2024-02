Bewoners Nassaukade krijgen muur aan touringcars voor de deur: "En parkeren is al moeilijk"

Sinds dit jaar mogen touringcars niet meer zonder ontheffing het centrum in. En om buiten de grachten genoeg in- en uitstapplekken te hebben, wordt er op de Nassaukade ter hoogte van de Derde Helmersstraat een nieuwe halte toegevoegd. Twee touringcars kunnen tegelijkertijd hun reizigers afzetten, en 24 parkeerplaatsen moeten daarvoor wijken, tot groot ongenoegen van de buurt: "Dit tast onze leefbaarheid aan."

"Het is nu al lastig om hier je auto kwijt te kunnen", begint bewoner van de Nassaukade Wouter Kromkamp. De Singelgracht, het water waar de Nassaukade aan ligt, is precies de grens tussen het centrum en West. "In het centrum betaal je 6,50 euro per uur, en dat weet men. Daarom parkeert nu iedereen al hier en met 24 plekken minder wordt dat probleem alleen maar groter."

De 24 plekken die verdwijnen moeten dus plaats maken voor twee grote toeristenbussen tegelijkertijd. En naast parkeren is ook de leefbaarheid van de bewoners in gevaar, denken zowel Wouter als zijn buurman Victor Corbey. "Stilstaande bussen met ronkende motoren is niet echt goed voor de luchtkwaliteit hier, en het levert veel congestie op." Daarmee doelen de heren op de verkeersopstopping die volgens hen wordt veroorzaakt als wandelaars, fietsers, auto's én bussen met tientallen toeristen door dezelfde straat moeten.