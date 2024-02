Miniserie Kronieken van Rob #2: Het internaat

In de serie Kronieken van Rob vertelt Amsterdammer Rob van Delden over de wervelwind die zijn leven is. Van een carrière als sekswerker en professioneel windsurfer, tot drugsdealer en adrenalinejunk. In deze aflevering bezoeken we twee instellingen waar Rob als kind opgroeide, een kindertehuis en een internaat. Twee plekken die nogal wat losmaken bij Rob.

“Hier heb ik een uiteindelijk toch een fijne tijd gehad.” Het zijn zeldzame positieve woorden die Rob uitspreekt over zijn jeugd als hij bij een oud pand staat in Bussum. Vandaag de dag is er een buitenschoolse opvang gevestigd, maar toen hij er woonde was het officieel het Kinderhuis van het Leger des Heils. “Ze deden van alles met ons hier, filmavondjes, leuke uitjes. Het was echt kindgericht hier.” Rob groeide van zijn vierde tot zijn veertiende op in het Kinderhuis. Hij en zijn jongere broer waren bij zijn moeder weggehaald die aan de drank zat en op de Wallen werkte achter de ramen. Toch bleef die traumatische scheiding van zijn moeder hem achtervolgen. Want ouders mochten van tijd tot tijd de kinderen ophalen voor een leuk dagje. Rob weet nog goed hoe de plannen voor een uitje met zijn moeder vaak in duigen vielen door haar toedoen.

Rob en zijn broertje ten tijde van hun verblijf in het Kinderhuis - AT5

Rob refereert aan één specifiek voorval. “Ik heb hier in de tuin als jongetje van nog geen vier jaar staan huilen. Mijn moeder zou ons ophalen om naar Artis te gaan en om een rondvaart te maken over de grachten. Maar ze kwam helemaal bezopen aan, direct van de Wallen af. Het personeel wilde mij en mijn broertje niet meegeven.”