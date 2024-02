De Spot: Joyce uit de Rivierenbuurt is heks

Joyce van Nispen uit de Rivierenbuurt is heks en doet onder andere handlezingen en legt tarotkaarten. Ze ging ooit leren handlezen om haar dochter, die in een totaal andere leefwereld zat, beter te leren begrijpen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Heksen en hekserij is niets anders dan een levenswijze", legt ze uit. "Net zoals boeddhisme een levenswijze is. Zo is hekserij ook een levenswijze. Heks is eigenlijk de vertaling van een wijze man of vrouw die beseft dat alles energie is."

Volgens Joyce heeft handlezen niets te maken met waarzeggerij. Vingerafdrukken zeggen namelijk iets over je karakter en de lijnen in de hand vertellen weer iets anders. "Datgene wat je wil ervaren, ligt vast. De wijze waarop je dat wil ervaren, dat mag je zelf invullen."

Binnenkort start ze met 'Joyce's Heksenuur: een maandelijks live online moment waar mensen al hun vragen die ze tegenkomen over hekserij in de praktijk kwijt kunnen. Ze doet dan een specifieke tarotlegging voor de op handen zijnde volle maan met uitleg over de samenkomst van de energieën op thematisch, numerologisch, astrologisch en galactisch gebied.

De rubriek ‘De Spot’ is onderdeel van het programma Damsko.