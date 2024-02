MKB Amsterdam ziet plannen verminderen ov in binnenstad als 'een slechte zaak'

Het MKB Amsterdam is totaal niet blij met de plannen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB om het openbaar vervoer te verminderen in de binnenstad. "Ik vind het een slechte zaak dat veel routes in de binnenstad niet meer bediend hoeven te worden en dat in oude wijken de tram minder vaak moet gaan rijden", spreekt vicevoorzitter Guido Frankfurther zich uit.

In het plan gaf het GVB aan genoodzaakt te zijn een stap terug te zetten, met als gevolg dat reizigers in de toekomst vaker zullen moeten overstappen. Wel liet het openbaarvervoerbedrijf weten dat het vervoerplan een conceptvoorstel is en dat er nog 'van alles kan veranderen'.

In maart vorig jaar werd er al gesproken over het verminderen van het ov in de stad. Zo bleek uit het concept 'Vervoerplan 2023 en 2024' dat het GVB mogelijk minder trams, bussen en metro's wil laten rijden vanwege de teruggelopen reizigersaantallen en kostenstijgingen. Daarnaast spelen inflatie, materieel, loon en energie een rol. Ook gaf het vervoersbedrijf aan dat een krappe arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim binnen de ov-sector breed meespelen.

Mei vorig jaar kwam de Vervoersregio Amsterdam - een samenwerkingsverband tussen de stad en omliggende gemeenten - met het document naar buiten. Daarin staat het plan om het aantal bus-en tramlijnen in het centrum in de toekomst nog verder omlaag te laten gaan. Mede op basis van dit document, de zogeheten Concessieverlening Amsterdam 2025, moet het GVB met een 'zo aantrekkelijk mogelijk vervoersaanbod' komen.

Bereikbaarheid

Volgens MKB-Metropool Amsterdam is het verminderen van het ov een slecht plan. "De behoefte aan ov in deze delen van de stad zal niet afnemen en de grootste trekker van de economie en werkgelegenheid in onze metropool verdient geen verslechtering van de bereikbaarheid met het ov", aldus Frankfurther.

Daarbij is het groeiende aantal passagiers op CS de komende jaren volgens hem belangrijk. "Waarom zou je de binnenstad willen "ontlasten" met minder trams, alleen al als je weet dat het aantal passagiers op het Centraal Station van 200.000 naar 275.000 per dag gaat toenemen in enkele jaren tijd?", stelt hij de vraag. "Daar is de huidige verbouwing van het CS zelfs op gebaseerd." De complete verbouwing van CS begon in 2021 en kost naar schatting 850 miljoen euro. In 2030 moet het project afgerond zijn.

Daarnaast neemt het aantal inwoners in de stad ook toe. "Met 20 procent meer inwoners wordt het drukker in de stad, zeker ook in de andere centra in de stad, maar dat wil niet zeggen dat de absolute aantallen bezoekers aan het centrum en de oude wijken afnemen", schrijft het MKB.