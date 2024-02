De nieuwe OBA Next komt in de K-buurt in Zuidoost

De nieuwe OBA Next komt in Kraaiennest in Zuidoost. Dat heeft wethouder Marjolein Moorman (Maatschappelijke Voorzieningen) besloten. "Net als het stadsdeel ziet het college kansen om de OBA Next in de K-buurt van onderaf vorm te geven met een grote betrokkenheid van de actieve community in de K-buurt", valt er in stukken van de gemeente te lezen.

De OBA Next moet een ‘iconisch gebouw’ worden van circa 8500 vierkante meter. Eerder had het college besloten om de OBA Next op de Zuidas te bouwen, maar kwam daar op terug en besloot het te verplaatsen naar Zuidoost. Daar ontstond er een tweestrijd tussen de K-buurt, met veel actieve buurtbewoners, en het Anton de Komplein. Daar maakten we de volgende video over. De locatie in de K-buurt zal naast bibliotheek ook dienen voor aanvullende diensten op het gebied van scholing, digitalisering en culturele programmering. De OBA zelf sprak ook hun voorkeur voor deze locatie uit. "OBA denkt dat OBA Next, gelegen aan de metrohalte en gedragen door zijn omgeving een nieuwe en spannende stedelijke hotspot kan worden."

Insprekers Op 28 november vorig jaar vond er een stadsdeelcommissievergadering plaats waarin bewoners konden inspreken voordat de commissie een advies uitbracht aan het dagelijks bestuur. In totaal waren daar dertien insprekers aanwezig, twaalf daarvan waren voor de locatie in Kraaiennest. "Door de OBA ontwikkelt Kraaiennest zich als diverse en levendige buurt. Een OBA in een multicultureel stadsdeel openen zorgt dat het binnenstappen is voor alle lagen van de bevolking", sprak een elfjarige inspreker toen. In de voorjaarsnota 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een reservering van 36,5 miljoen euro voor het realiseren van de OBA Next in Zuidoost. Het bedrag is een indexatie van het bedrag dat voor de OBA Next op de Zuidas beschikbaar was en is niet verlaagd. Van het totale bedrag is 1,5 miljoen vrijgemaakt voor voorbereidingskosten.