Deel boetes Sloterweg wordt kwijtgescholden door onduidelijk bord

Mensen die tussen 16 oktober en 1 november een boete hebben gekregen omdat ze over de Sloterweg reden, kunnen die met succes aanvechten. Dat bevestigt een woordvoerder van het CVOM, de afdeling van het OM die onder meer over verkeersboetes gaat, na berichtgeving in De Telegraaf. In totaal gaat het om ongeveer 900 boetes.

De boetes werden uitgedeeld aan automobilisten die over de Sloterweg-West reden. Dat gedeelte is sinds 1 juni niet meer toegestaan voor doorgaand verkeer. Sinds 1 september wordt daar ook op gehandhaafd. In de eerste maand leverde dat 7.792 boetes op. Borden De boetes waarvan nu bekend is dat ze aangevochten kunnen worden, zijn in een latere periode uitgedeeld. Dat heeft te maken met de borden die op 16 oktober werden neergezet om om de knip aan de Oostkant aan te kondigen. Dat gedeelte werd namelijk pas op 1 november verboden terrein voor doorgaand verkeer. Volgens het CVOM maakten de borden niet duidelijk voor welk deel van de straat de tekst gold. Bestuurders die niet bekend waren met de regels, zouden daardoor het idee kunnen hebben gehad dat de knip ook aan de westkant van de weg pas vanaf november in zou gaan. "Sommige automobilisten vonden dat verwarrend", aldus een woordvoerder.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt in een reactie dat de komst van de knip voor meer weggebruikers onduidelijk is geweest. "We hebben ook eerst twee maanden alleen met waarschuwingsbrieven gewerkt, om dit soort situaties te voorkomen. Maar blijkbaar heeft dat niet voor iedereen gewerkt." Sommige automobilisten kregen daardoor in één keer meerdere boetes op de mat. Van der Horst laat weten dat ze met het OM in gesprek wil om deze mensen tegemoet te komen. "We hebben deze maatregel genomen om de buurt weer leefbaarder en veiliger te maken en niet om bewoners op kosten te jagen."