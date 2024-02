Ajax Vrouwen spelen tegen Chelsea in kwartfinale Champions League

De Ajax Vrouwen moeten het in de kwartfinale van de Champions League opnemen tegen Chelsea. Dat werd vandaag bekend tijdens de loting in Nyon. Mocht Ajax de halve finale halen, dan is FC Barcelona of SK Brann de tegenstander.

De club uit Londen staat eerste in de Engelse competitie en kwam vorig jaar tot de halve finale in de Champions League. Toen gingen ze onderuit tegen FC Barcelona. De Nederlandse Aniek Nouwen staat onder contract bij de Engelsen, maar raakte in december geblesseerd aan haar kruisband en is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Na de historische overwinning op AS Roma bereikte Ajax de kwartfinale door tweede te worden in de groep. In de kwartfinale nemen de nummers twee het op tegen één van de drie ploegen die in de andere poule eerste werden. Ajax had daarmee ook FC Barcelona of Olympique Lyonnais kunnen loten.

Zonder Spitse

De heenwedstrijd is op 19 of 20 maart. Ajax zal het dan in de Johan Cruijff Arena moeten doen zonder aanvoerder Sherida Spitse, die dan een schorsing uitzit. De return in Londen is een week later, op 27 of 28 maart.

De finale van de Champions League is op 25 mei in het Spaanse Bilbao.