Nachttrein uit Groningen stopt binnenkort op Amsterdam Centraal

De nachttrein van Arriva bestaat sinds begin vorig jaar. Op dit moment rijdt de trein vanuit Groningen via Zuid naar Schiphol. De trein rijdt één keer op en neer en is per keer ruim twee uur onderweg: om 1.45 uur vertrekt de trein uit Groningen, om rond 3.51 uur op Schiphol aan te komen.

Vanaf daar keert de trein weer terug naar het Noorden. Groningers die de nachttrein gebruiken voor een avondje stappen, zijn iets na 7.12 uur weer thuis.

Ook de prijzen van de tickets (voor de nachttrein moet je een los kaartje kopen) gaan veranderen. Voorheen gold er een vast tarief van 10 euro, ongeacht waar je in- of uitstapte. Vanaf komende vrijdag betaal je, afhankelijk van de afstand, 5, 10 of 15 euro.