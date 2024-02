Zijn laatkomers lui en respectloos, of gaan we te strikt met afspraken om? "Hangt af van cultuur"

Iedereen komt weleens te laat en in elke vriendengroep zit wel iemand die letterlijk nooit op tijd komt. Waar ligt dat eigenlijk aan? Is het luiheid, is het cultuurgebonden of misschien wel aangeboren? We vragen het op straat aan haastige jongeren en aan notoire laatkomer én onderzoeker Vera Spaans.

Hoe normaal het is om op tijd - of juist te laat - te komen, hangt af van de cultuur waarin je bent opgegroeid: verschillende culturen gaan verschillende met afgesproken tijden om. "Als wij in Nederland een afspraak hebben om tien uur en jij bent er om tien over tien en ik om kwart over tien, dan zijn we allebei te laat", zegt Spaans.

Spaans: "Het andere is dat onze maatschappij wat anders is georganiseerd. De winkels zijn langer open en je hebt geen tv-programma dat om 19.00 uur begint en waar je voor moet zitten. Heel veel is anders georganiseerd waardoor het minder belangrijk is om overal op tijd voor te zijn.''

Maar met tientallen bruggen die open kunnen staan en net zoveel trams die je dagelijks kunt missen, is per ongeluk te laat komen snel gebeurd. Hoe erg is dat eigenlijk? "Ik denk dat het minder erg wordt de laatste tijd", zegt Spaans. "Het heeft met twee dingen te maken, sowieso heeft ongeveer iedereen een mobiele telefoon, je zit minder lang zomaar te wachten van waar blijft iemand."

Vera Spaans kwam zelf vaak te laat en deed onderzoek naar het verschijnsel om er een boek over te schrijven. "Wat ik de lol vind aan dit onderwerp, het is heel banaal: je bent er of je bent er niet. Hoe ingewikkeld kan het zijn, maar iedereen heeft er een mening over." Zo zegt iemand op straat: "Als je expres te laat komt, vind ik het persoonlijk respectloos naar diegene met wie je hebt afgesproken."

"Kom je in Brazilië tien minuten later, dan is de afspraak gewoon nog niet begonnen"

Doe je hetzelfde in Brazilië, het vaderland van ondergetekende, dan is er helemaal geen probleem. "Dan zijn we niet te laat", vindt Spaans. "Dan is de afspraak kennelijk om tien over tien van start gegaan. Ik zou niet zeggen dat mensen in andere culturen te laat komen maar dat ze anders naar afspraken kijken."

Te vroeg komen

Maar goed, we zijn hier in Nederland, waar de gewoonte dus wel is om 'op tijd' te komen. Toch spreken we in de buurt van de universiteit veel haastige studenten die bijna of soms zelfs dik te laat zijn voor hun colleges en afspraken. Hoe denken ze dat te kunnen voorkomen? 'Discipline hebben', 'eerder vertrekken' en 'je horloge vijf minuten eerder zetten' bijvoorbeeld.

Is standaard te vroeg komen dan een oplossing? Ook niet altijd als je het aan een van de sprekers op straat ligt: "Stel iemand staat al een kwartier eerder voor de deur en jij moet snel nog je haar doen. Die mensen vind ik ook vervelend."