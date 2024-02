Politie heeft nieuwe rollerbank: fatbikes en elektrische fietsen nu ook gecontroleerd

Bestuurders van fatbikes werden vanmorgen door motoragenten naar de nieuwe rollerbank bij een politiebureau in Oost geleid. Als ze op een fatbike reden die nog steeds trapondersteuning bood bij een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur of zonder te trappen harder dan zes kilometer per uur konden, leidde dat tot een boete van 290 euro.