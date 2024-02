Werkzaamheden op de Poppendammergouw: ''Altijd auto's vast in de berm"

Dit keer is Het Verkeer niet te vinden in de stad maar neemt een kijkje in Landelijk Noord. Hier wordt de Poppendammergouw vernieuwd. De weg is verzakt en het asfalt is ook in de slechte staat. En dat betekent dat deze populaire fietsroute is afgesloten.

AT5

Door de veenweide zijn er veel verzakkingen in de rijbaan van de Poppendammergouw. ''We hebben in het verleden al meerdere reparaties uitgevoerd en nu is het echt tijd voor groot onderhoud'', legt projectleider Bas Becker uit. En dat is een hele klus. De 3,5 kilometer lange weg wordt tot eind 2025 in verschillende fases aangepakt. ''We gaan het asfalt vervangen en brengen een verhoogde fundering terug, vertelt Becker. En dat is niet alles. ''Ook worden de duikers vervangen, komt er nieuwe beschoeiing en worden er elf passeerplaatsen voor automobilisten aangelegd.''

Projectleider Bas Becker - AT5

Midden in de weilanden werken betekent dat je voor andere uitdagingen staat dan wanneer je in de binnenstad werkt. ''Zo hebben we hier te maken met de bereikbaarheid van meerdere agrariërs en is de aanvoer van materialen een uitdaging op zo'n smalle weg als de Poppendammergouw.''

Quote ''Het is hier een populaire fietsbestemming en fietsers worden nu omgeleid'' Bas Becker - Projectleider

De Poppendammmergouw, een populaire route voor fietsers, is vanwege de werkzaamheden afgesloten. Dat de weg nu wordt aangepakt vindt een fietsers die we tegenkomen niet gek. ''Er zaten hier altijd auto's vast in de berm als ik hier langskom'', vertelt ze. Fietsers worden omgeleid via de Vogelmeerpolder en autoverkeer kan via de Provincialeweg. Woningen en bedrijven zijn voor bestemmingsverkeer wel bereikbaar. ''Als alles meezit zijn de werkzaamheden eind 2025 klaar'', sluit Becker af.

Poppendammergouw afgesloten - AT5