Nieuwe fase werkzaamheden Stationsplein: "Cuyperspassage afgesloten voor fietsers"

In Het Verkeer aandacht voor de herinrichting van de westzijde van het Centraal Stationsplein De werkzaamheden gaan een nieuwe fase in waardoor de Cuyperspassage is afgesloten.

Omgevingsmanager Emma Walboom vertelt over de werkzaamheden die plaatsvinden bij brug 13. Deze brug ligt in het verlengde van de Cuyperspassage richting de Martelaarsgracht. "We werken hier ondergronds aan de gasleiding en bovengronds leggen we mooi nieuw straatwerk aan". Vooral voor fietsers verandert er het één en ander. "We werken nu op de weg die normaal gesproken voor fietsers is", vertelt Walboom. "Dat betekent dat de Cuyperspassage nu doodlopend is voor fietsers". Daarom kunnen fietsers niet door de passage heen.

Er wordt al langer gewerkt aan het Stationsplein. Sinds 2018 is het project De Entree in volle gang. Nu is het deel tussen de Cuyperspassage en de Martelaarsgracht aan de beurt. De vernieuwing van het plein valt ook bij de fietsende Amsterdammer op. "We lopen er doorheen of fietsen om. Maar daardoor kom je soms wat later op school", vertelt een scholier. "Het is heel irritant, er is altijd ergens wat opgebroken" vertelt een fietser. "Maar ik weet het, dus ik leef er mee".

Omleiding voor de fietser Fietsers komend van de pont richting het centrum hebben twee mogelijkheden. Zij kunnen via de Odebrug aan de Oostkant van Centraal Station of via het westen onder de Haringpakkersbrug door. "Eind maart zijn we hier op de brug klaar met de werkzaamheden. Dan ligt er een nieuw fietspad", vertelt Walboom. Het hele project Stationsplein West zal duren tot de zomer van 2025.