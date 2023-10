Laatste fase werkzaamheden Stationsplein van start: ''Westzijde is aan de beurt''

In Het Verkeer staan we op het dak van de Zilveren Toren om de laatste fase van de werkzaamheden rondom het Centraal Station vast te leggen. Ter hoogte van de oude fietsflat ligt de straat open en worden de kabels en leidingen vervangen. Omgevingsmanager Emma Walboom legt uit wat dit betekent voor weggebruikers.

Het is niet de eerste keer dat er wordt gewerkt aan de centrumzijde van het Centraal Station. Al in 2018 is het project De Entree hier van start gegaan, met als doel om het gebied overzichtelijker en aantrekkelijker te maken. In de tussentijd is de ondergrondse fietsenstalling geopend en zijn de tramsporen vernieuwd. Nu is het tijd om de westzijde van het Stationsplein aan te pakken.

Omgevingsmanager Emma Walboom legt uit wat de grootste veranderingen zijn. "Straks als dit deelgebied klaar is dan hebben we het oude fietspad verwijderd en komt er een bredere fietsstraat. Er is dan meer ruimte voor fiets- en voetgangers. Aan de kant van de oude fietsflat worden nieuwe bomen geplant en onder het spoorviaduct komen bromfietsplekken.''