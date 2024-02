Politiek nl D66 twijfelt nog aan locatie en invulling erotisch centrum: "We hebben nog heel veel vragen"

Krijgt burgemeester Femke Halsema steun van de raad voor haar voorkeurslocatie van het erotisch centrum op de Europaboulevard in Zuid? Coalitiepartij D66 lijkt nog niet zover te zijn. "Dat er in het coalitieakkoord staat dat het aantal ramen moet verminderen op de Wallen en we een erotisch centrum gaan bouwen, betekent nog niet dat je bij het kruisje tekent over waar, hoe, wanneer en in wat voor vorm", aldus raadslid Elise Moeskops in AT5's Park Politiek.

Voor het kerstreces maakte Halsema bekend dat het erotisch centrum wat haar betreft op de Europaboulevard nabij de Rai in Zuid komt. De optie voor een andere plek in de buurt van de Rai viel af en ook de locatie bij het NDSM-terrein in Noord is voor de burgemeester geen optie meer. Donderdag is het in de Commissie Algemene Zaken dé politieke vraag: steunt de coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 de voorkeurslocatie van Halsema en kan de burgemeester dan een investeringsbesluit voorbereiden? Vragen Moeskops (D66) spreekt nog geen volledige steun uit en het standpunt van deze coalitiepartij blijft dan ook nog onduidelijk. "Waar we nu zitten in het proces, en daar moeten we ook eerlijk over zijn, is niet: we gaan het daar bouwen, dit is de plek. We hebben heel veel vragen over de scholen in de buurt, de verkeerskundige inpassing en over het Zuidasdok.

Quote "Onze intentie is om te zoeken naar een plek en een mogelijkheid om een erotisch centrum te bouwen" elise moeskops, d66-raadslid

En: "Dat er in het coalitieakkoord staat dat het aantal ramen moet verminderen op de Wallen en we een erotisch centrum gaan bouwen, betekent nog niet dat je bij het kruisje tekent over waar, hoe, wanneer en in wat voor vorm." Even later zegt Moeskops: "We gaan het vervolgtraject steunen en we gaan dan kijken wat er op deze plek kan. Onze intentie is om te zoeken naar een plek en een mogelijkheid om een erotisch centrum te bouwen."

Hoe het erotisch centrum eruit moet komen te zien - AT5

Ze vervolgt: "We hebben nog vragen over de locatie en de mate waarin deze beantwoord worden. Wij gaan echt op zoek naar een manier om dit te laten werken. We geloven echt dat het iets kan doen aan de drukte op de Wallen. De vraag is ook nog wel: wat voor concept, hoe groot en wat kunnen we met het gebouw?" Of het dan zo is dat D66 de locatie steunt maar nog wil nadenken over de invulling? Het blijft stil. Ereschuld Daan Wijnants, VVD-fractievoorzitter, noemt de Wallen het mooiste stukje van Amsterdam. "Het enige stukje met verlaagde kades. We hebben het alleen laten verslonzen de afgelopen decennia. Ook door ons als VVD, we hebben een ereschuld aan de bewoners in te lossen."

Quote "De Wallen zijn er, maar ik vind niet dat het erbij hoort. Er is veel te veel overlast" rogier havelaar, cda-fractievoorzitter

VVD pleit voor een erotisch centrum in het nieuw te bouwen deel van Amsterdam: Havenstad. "Je kan dat niet in een bestaande stad inpassen. Bouw het in een nieuwe woonwijk, dan weet iedereen dat het er komt. Het erotisch centrum is niet de enige oplossing voor de problemen op de Wallen. Wij hebben al heel vaak gezegd dat er meer handhaving moet komen en dat buitenlandse toeristen geweerd moeten worden in coffeeshops." Het CDA is helemaal tegen een erotisch centrum. "De Wallen zijn er, maar ik vind niet dat het erbij hoort. Er is veel te veel overlast. Het erotisch centrum is een heel slecht idee. Er blijven heel veel ramen over op de Wallen en ik denk niet dat het erotisch centrum leidt tot minder overlast daar, waar het wel voor bedoeld was." Over zes dagen weten we het: is er een meerderheid in de raad en kan Halsema verder met het erotisch centrum?