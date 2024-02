Omwonenden niet blij met lange rij keien voor Holocaustmuseum: "Schrok me te pletter"

Bewoners van de Plantage Middenlaan zijn niet te spreken over de lange rij keien die de gemeente in hun straat heeft geplaatst. De stenen liggen voor het binnenkort te openen Nationaal Holocaustmuseum en zijn een veiligheidsmaatregel. Maar omwonenden voelen zich erdoor overvallen. "Ze zijn een beetje neergeflikkerd."

De grote keien zijn gisteren rondom het Nationaal Holocaustmuseum en de Hollandse Schouwburg geplaatst. Volgens het museum, dat volgende maand de deuren opent, gaat het niet om een antiterreurmaatregel, maar is het enkel een afscheiding tussen het verkeer dat passeert en het publiek dat naar het museum gaat.

Toch heerst er onbegrip, vooral op de manier waarop de buurt is geïnformeerd. Bewoners kregen vorige week een brief op de deurmat met de mededeling dat er 'een aantal stenen' geplaatst zouden worden. "Nou ja, dan gaan niet direct de alarmbellen af", vertelt buurtbewoner Petra. "Maar gisteren kwam ik thuis en ik schrok me helemaal te pletter."