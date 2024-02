Bewoners zien verzakt pand Admiraal de Ruijterweg ondanks rechtszaak gesloopt worden

Omdat de huizen momenteel onbewoonbaar zijn, wonen Welter en Zuiker in tijdelijke, vervangende woningen. Maar ze willen terug. Welter wijst naar haar oude slaapkamer in het souterrain, dat niet meer bereikbaar is sinds Rappange het terrein met hekken heeft afgezet: "Het is helemaal ondergelopen. Kijk, dat gele streepje geeft aan hoe hoog het water daar staat. Dat komt helemaal tot aan je heup."

'Duurt veel te lang'

Dat Rappange al met de sloop begonnen is terwijl een datum voor het hoger beroep nog bepaald moet worden is opmerkelijk. In een reactie laat het bedrijf weten: "Het duurt allemaal veel te lang. We zijn nu tweeënhalf jaar verder na de ontruiming van de woningen. Ongeacht de uitkomst van het hoger beroep zal het pand herbouwd moeten worden. Daarvoor zal er eerst gesloopt moeten worden. Voor het slopen is geen vergunning vereist, dus die werkzaamheden zijn gestart."

Inmiddels krijgen de bewoners bijval van Erfgoedvereniging Heemschut en de GroenLinks-fractie van stadsdeel West. Fractievoorzitter Anneke Veenhoff: "Het is lastig geregeld in Amsterdam. Je kunt als gemeente een pand als dit niet beschermen. Als een bedrijf een sloopmelding doet, dan krijgt het in principe die sloopvergunning."

Afgesproken is dat de voorgevel van de panden in elk geval blijft staan, maar Veenhoff is bang dat dat erbij inschiet: "Het hele rijtje is nog mooi, en we zien zo nu en dan dat er een hap uit zo'n rijtje wordt genomen en dan moeten we niet willen." De gemeente erkent dat er voor deze panden geen sloopvergunning nodig is en dat alleen een melding volstaat.