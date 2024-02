Kale en Kokkie en het verlies tegen de Friezen: "Derde plek kan je nu vergeten"

Ajax kwam gisteravond na de wedstrijd in Friesland zonder punten terug in Amsterdam. En hoewel er nog wat discussie is over de laatste afgekeurde goal, verandert dat niets aan de cijfers: de Amsterdammers verloren met 3-2 en lieten daarmee drie kostbare punten liggen. Kale en Kokkie kunnen het eigenlijk niet meer aan. Kale is naar een bruiloft in Ierland. Dus gingen de cameraman en Kokkie op bezoek bij de paarden van Kokkie, op zoek naar afleiding en rust om het pijnlijke verlies te vergeten.